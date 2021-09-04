Türkiye İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

Türkiye

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

İstanbul'da yarın düzenlenecek iki etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

04 Eylül 2021, Cumartesi 14:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Red Bull Türkiye tarafından organize edilen proje kapsamında 5 Eylül 2021 Pazar günü 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1,T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi'nin etrafından olmak üzere gerçekleştirilecek olan 'Tünelden Uçak Geçişi' ile ilgili geçici olarak yollar kapatılacaktır" denildi. Bu etkinlikle kapatılacak yollar ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri, Sait Çiftçi katılım ve Beylerbeyi katılımı olarak açıklandı.

DİĞER ETKİNLİK

Valiliğin açıklamasında diğer etkinliğin ise 07.00 ile 12.00 saatleri arasında düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu" olduğu belirtildi.

Bu etkinlik kapmasında kapatılacak yollar ve alternatif yollar şu şekilde açıklandı:

Kapatılacak yollar:

-Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Fener Kalamış Caddesi (Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Tan Sokak kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif yollar:

-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

-Şemsettin Günaltay Caddesi


-D-100 Karayolu

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