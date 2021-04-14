Türkiye İstanbullulara iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik yoğunluğu oluştu

İstanbullulara iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik yoğunluğu oluştu

Türkiye

İstanbullulara iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik yoğunluğu oluştu

İçişleri Bakanlığı'nın "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hem trafikte hem de market ve fırınlarda hareketlilik yaşandı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 18:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.

Avrupa ve Anadolu yakalarında ramazan öncesine göre azalmış olsa da ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaynaklanan trafik yoğunluğu, TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam etti.

Kent genelinde çeşitli sebeplerle evlerinin dışında olan vatandaşlar saat 19.00'da başlayarak saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapıp evlerine dönme telaşını yaşadı. Vatandaşlar market ve fırınlarda yoğunluk oluştururken, metrobüs ve otobüs duraklarında da hareketlilik gözlendi.

Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anonslar yaparak uyardı.

AA

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