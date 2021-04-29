Türkiye İstanbul'u kana bulayacaklardı! Detayları ortaya çıktı

İstanbul'u kana bulayacaklardı! Detayları ortaya çıktı

Türkiye

İstanbul'u kana bulayacaklardı! Detayları ortaya çıktı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na patlayıcı koymaya çalışan şüphelilere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltındaki 3 şüphelinin, sabah saatlerinde otogarda keşif yaptıkları, Y.S.'nin patlayıcıyı getirdiği belirlendi. İ.Z., ve R.A.'nın, öğleden sonra Otogarı'n 4 ayrı noktasında bombaları patlatmayı ve ardından olay yerine gelen polis ekiplerine zaman ayarlı bombayla saldırı yapmayı planlandıkları ortaya çıktı.

29 Nisan 2021, Perşembe 21:03 Son Güncelleme:
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakılmasına yönelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülenmiş, güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı. Polisteki sorgusu süren Y.S.(39), İ.Z.(27) ve R.A.(25) adlı şüphelilere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

SABAH KEŞİF YAPMIŞLAR

Şüphelilerden R.A.'nın bir tekstil firmasında reçmeci olarak, İ.Z.'nin de bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı bildirildi. Keşif yapan ve bombanın ele geçirildiği operasyondan saatler sonra Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde yakalanan Y.S'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve uyuşturucu satıcılığından cezaevinde yattığı belirlendi.

Şüphelilerin tam kapanma yoğunluğunun yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün sabah saatlerinde keşif yaptıkları tespit edildi. Yaptıkları keşfin ardından bombalı çantayı Y.S.'nin getirerek, İ.Z., ve R.A.'ya verdiği ortaya çıktı.

Çantada bulunan 4 uzaktan kumandalı bombayı otogarda 4 ayrı yerde patlatmayı, ardından olay yerine gelecek olan polislere 2 zaman ayarlı bombayla saldırı yapmayı planladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Çağlar TINBEK - DHA

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