Türkiye İstanbul'un bazı bölgeleri ve Tekirdağ için dolu uyarısı yapıldı

İstanbul'un bazı bölgeleri ve Tekirdağ için dolu uyarısı yapıldı

Türkiye

İstanbul'un bazı bölgeleri ve Tekirdağ için dolu uyarısı yapıldı

Meteoroloji, İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yaptı. Büyükçekme'de sabah saatlerinde başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

29 Ekim 2020, Perşembe 09:21 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. 

Büyükçekmece'de başladı 

Büyükçekmece'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı. 

Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. 

Alt geçitleri su bastı 

Sağanak yağış sonrası Büyükçekmece, Bayrampaşa, Eyüp ve Karaköy'de alt geçitleri su bastı.

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