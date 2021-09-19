SEA SALT FERİYE

Alaçatı Isolee Beach içindeki Balıkçı Niyazi’nin sahibi Ali Yuvanç, Ortaköy Feriye’nin içinde denize sıfır yeni bir balık lokantası açtı. Balıklar hep taze. Çeşit çeşit mezeler de günlük hazırlanıyor.

RİNGA SEA FOOD

Ali Akkaş’ın Kuruçeşme’de, deniz kenarında açtığı Ringa Sea Food, İstanbulular’ın yeni gözdesi. İşletmenin soğuk-sıcak mezeleri ve ara sıcakları kadar çiğ balıkları da nefis.

PALUKÇU / ŞEHREMİNİ

Palukçu, İstanbul’un salaş balıkçıları arasında zirvedeki yerini koruyor. İşin uzmanı Vedat Milor’un söylemiyle, kalite çizgisini her gün yukarıya taşıyor. Mutfağından kılçıksız hamsi, levrek, çupra, somon, lüfer gibi 20’ye yakın balık çeşidi çıkıyor.

ESKİ YER

Bodrum’un rahat ve salaş balıkçı konsepti artık Yeniköy’de. Kendine has mezeleri ve deniz mahsulleriyle öne çıkan işletme, konuklarına tam anlamıyla bir Ege Balıkçısı deneyimi yaşatıyor.

AYA FISH

İstanbul’un tarihi dokusunun kalbinde Ayasofya ve Sultanahmet Camii’ne komşu Aya Sultanahmet Otel’inin içindeki lokanta, balık ürünleriyle damaklara lezzet ziyafeti çekiyor. Mükemmel et ürünleri ve mezeleri de mutlaka tadılmalı.

BALIKÇI YILMAZ

Taptaze balıkları ve birbirinden lezzetli mezeleriyle ünlü Balıkçı Yılmaz, yazlığını haziranda Ortaköy Sortie içinde açmıştı; kasımda yeniden Rumeli Kavağı’na dönecek olan işletmenin avokadolu ceviz ezmesi, bademli zahosu, sebzeli Çerkez mezesi ve körpe kalamarı çok meşhur.

BALIKÇI SABAHATTİN

1927’den beri Cankurtaran’da Arnavut kaldırımlarının üzerinde hizmet veren işletme, şehrin en romantik balıkçılarından biri. Midyeli pilavı, yoğurtlu kabağı, fener kavurması ve kayısı tatlısı enfes. İşletme, The New York Times’a iki kez haber oldu.

DEL MARE

Çengelköy’de Boğaz kenarındaki Dal Mare’nin hem balıkları hem de mezeleri damaklara ziyafet çeken türden. İşletme, tarihi binasında misafirlerine şık ve huzurlu bir atmosfer sunuyor.

BEBEK BALIKÇI

Boğaz’ın en güzel semti Bebek’te misafirlerine hem balık hem de harika mezeleriyle ziyafet çekiyor. İşletme, manzarası ve leziz mezeleriyle 47 yıldır İstanbul’un en iyi balık lokantası olarak büyük ilgi görüyor.

ZIPKIN

Yeni nesil balıkçı lokantası denince ilk akla gelenlerden biri Arnavutköy’deki Zıpkın oluyor. Ege usulü mezeleriyle ünlü işletmenin pazı sarması ve patlıcan dövmesi mutlaka denenmeli. Balık pastırması da enfes.