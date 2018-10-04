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İstanbul'un göbeğinde eşini döven adam linç ediliyordu

İstanbul'da eşi ile tartışıp sokak ortasında döven adama, çevredekiler tekme tokat saldırdı

04 Ekim 2018, Perşembe 15:50 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 16:13
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İstanbul'un tam ortasında, utandıran görüntüler yaşandı. Eşi ile tartışan bir adam, eşini herkesin gözü önünde dövdü.

EŞİNE ŞİDDET UYGULADI

Eşine bağırarak, "Nerdesin sen kaç saattir?" diyen adam, üstüne üstlük eşini dövdü. Genç kadının yardımına yine vatandaşlar koştu.

VATANDAŞLAR ADAMI LİNÇ ETTİ

Eşine şiddet uyguladığını gören vatandaşlar adamı önce uyardı. Uyarılara uymayan adam, bir de çevredekilerle tartışmaya başladı. Olay büyüdü ve çevredeki vatandaşlar adamla kavga etmeye başladı.

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