Kişiler bulunduğu lokasyondan hissettikleri duyguları paylaşıyor. O lokasyoda biriken duyguların içerisinde en baskın olan duygu, o mekanın ruhunu oluşturuyor. Çünkü aslında bir mekanı var eden şey fiziki yapısı değil, ruhudur. Örneğin Çanakkale Anıtı'nı yıksanız da Çanakkale ruhunu yıkamazsınız. Çünkü oranın ruhu o anıttan önce de vardı. Yani asil olan ruhtur, vekil olan mekandır.

Uygulama mekanın ruhunu görmeyi sağlıyor. Böylece kişiler hissetmek istedikleri duyguyu en iyi yansıtan mekanlara seyahat edebiliyorlar. Buna da 'duygu turizmi' diyoruz. Aslında kahvenin hatırı tadında değil, hissettirdiği duygudadır.





'Zamana göre değişiyor'

Mekanları da aslında orada yaşattığı duygu yüzünden geziyoruz. İnsanlar sosyal medya etkisiyle bir yere seyahat ediyor. Bu kanaatler sosyal medyada lezzet, görsel sunumlar gibi maddi boyutla ilgili. Halbuki insan sadece maddi boyutu olan bir varlık değil, mana boyutuna da sahip olduğundan mekanın manasını, ruhunu yani duygusunu da ön plana çıkarmak için böyle bir mobil uygulamayı hayata geçirdik. Yılın farklı mevsimlerinde haftanın farklı günlerinde hatta günün farklı saatlerinde bile aynı mekan birden fazla duyguya ev sahipliği yapabiliyor. İnsanlar bazen duygudaşlarını bulmak, bazen de duygularından arınmak için mekan tercihi yapıyor. Yani insanlar bir nevi mevsimin, günün ve saatin hissettirdikleriyle 'duygunun götürdüğü yere git' mottosuyla hareket ediyor. Örneğin araştırmamızda Kız Kulesi'nde romantik duyguların en yoğun hissedildiği mevsim sonbahar, gün olarak hafta sonu, saat olarak ise gün batımı saatleri ortaya çıktı.





Hangi mekan ne hissettiriyor?

En huzurlu yer: Eyüpsultan

En bunaltıcı yer: Metrobüs

En ferah yer: Çamlıca Tepesi

En heyecanlı yer: Kapalıçarşı

En neşeli yer: İstiklal Caddesi

En vefalı yer: Sultanahmet

En romantik yer: Kız Kulesi

En karışık yer: Stadyumlar

En hüzünlü yer: Karacaahmet