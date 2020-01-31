İstanbul'un his atlası: Hangi mekân kime ne hissettiriyor?
Ruh Sağlığı Derneği, bireylerin ‘CheckFeel’ uygulamasındaki konum temelli duygu paylaşımlarını inceledi, İstanbul’daki mekânların his haritasını çıkardı. 10 bine yakın kullanıcıya ulaşan uygulamayla 150 bine yakın mekânda duygu paylaşımı yapıldı. Derneğin başkanı Dr. Ömer Akgül, çalışmaları anlattı.
31 Ocak 2020, Cuma 08:35 Son Güncelleme:
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Kişiler bulunduğu lokasyondan hissettikleri duyguları paylaşıyor. O lokasyoda biriken duyguların içerisinde en baskın olan duygu, o mekanın ruhunu oluşturuyor. Çünkü aslında bir mekanı var eden şey fiziki yapısı değil, ruhudur. Örneğin Çanakkale Anıtı'nı yıksanız da Çanakkale ruhunu yıkamazsınız. Çünkü oranın ruhu o anıttan önce de vardı. Yani asil olan ruhtur, vekil olan mekandır.
Uygulama mekanın ruhunu görmeyi sağlıyor. Böylece kişiler hissetmek istedikleri duyguyu en iyi yansıtan mekanlara seyahat edebiliyorlar. Buna da 'duygu turizmi' diyoruz. Aslında kahvenin hatırı tadında değil, hissettirdiği duygudadır.
'Zamana göre değişiyor'
Mekanları da aslında orada yaşattığı duygu yüzünden geziyoruz. İnsanlar sosyal medya etkisiyle bir yere seyahat ediyor. Bu kanaatler sosyal medyada lezzet, görsel sunumlar gibi maddi boyutla ilgili. Halbuki insan sadece maddi boyutu olan bir varlık değil, mana boyutuna da sahip olduğundan mekanın manasını, ruhunu yani duygusunu da ön plana çıkarmak için böyle bir mobil uygulamayı hayata geçirdik. Yılın farklı mevsimlerinde haftanın farklı günlerinde hatta günün farklı saatlerinde bile aynı mekan birden fazla duyguya ev sahipliği yapabiliyor. İnsanlar bazen duygudaşlarını bulmak, bazen de duygularından arınmak için mekan tercihi yapıyor. Yani insanlar bir nevi mevsimin, günün ve saatin hissettirdikleriyle 'duygunun götürdüğü yere git' mottosuyla hareket ediyor. Örneğin araştırmamızda Kız Kulesi'nde romantik duyguların en yoğun hissedildiği mevsim sonbahar, gün olarak hafta sonu, saat olarak ise gün batımı saatleri ortaya çıktı.
Hangi mekan ne hissettiriyor?
En huzurlu yer: Eyüpsultan
En bunaltıcı yer: Metrobüs
En ferah yer: Çamlıca Tepesi
En heyecanlı yer: Kapalıçarşı
En neşeli yer: İstiklal Caddesi
En vefalı yer: Sultanahmet
En romantik yer: Kız Kulesi
En karışık yer: Stadyumlar
En hüzünlü yer: Karacaahmet