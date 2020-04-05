Vatandaşların, corona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkılmaması yönünde yapılan çağrılara uyması meydanları boş bıraktı. Hafta içi ve hafta sonu yerli ile yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Taksim Meydanı, Eyüp Sultan, Ortaköy ve Eminönü'deki Yeni Cami önü gibi İstanbul'un simge yerleri kuşlara kaldı. İnsanların güvercinlere yem vermesiyle bütünleşen bu meydanlar, salgını sebebiyle sessizliğe bürünürken, çok az da olsa kimi vatandaşlar güvercinlere yem vermeye devam ediyor.

AA

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