İşte 130 aracın birbirine girdiği kazadan görüntüler
Japonya'nın Osaki kentinde aralıksız süren kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 130 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ağır yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...
19 Ocak 2021, Salı 16:07 Son Güncelleme:
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Japonya'nın Osaki kentindeki Tohoku yolundaki Furukawa kavşağında aralıksız süren kar yağışı nedeniyle trafik kazası meydana geldi.
1 ölü, 8 yaralı
Kazada onlarca araç birbirine girerken, 8 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi. Tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin de karıştığı zincirleme kazada çarpmanın etkisiyle bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
130 araç birbirine girdi
Osaki yerel polis kontrol merkezinden yapılan açıklamada, yoldaki buzlanma nedeniyle tır ve yolcu otobüslerinin çarpıştığını, seyir halinde ilerleyen araçların da kazaya karıştığını belirtti.
Osaki polisi, kazaya karışan araçların sayısının 100'den fazla olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araçların oluşturduğu kuyruk kameralar tarafından kaydedildi.