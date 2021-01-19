İşte 130 aracın birbirine girdiği kazadan görüntüler

Japonya'nın Osaki kentindeki Tohoku yolundaki Furukawa kavşağında aralıksız süren kar yağışı nedeniyle trafik kazası meydana geldi.





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1 ölü, 8 yaralı

Kazada onlarca araç birbirine girerken, 8 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi. Tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin de karıştığı zincirleme kazada çarpmanın etkisiyle bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

130 araç birbirine girdi

Osaki yerel polis kontrol merkezinden yapılan açıklamada, yoldaki buzlanma nedeniyle tır ve yolcu otobüslerinin çarpıştığını, seyir halinde ilerleyen araçların da kazaya karıştığını belirtti.

Osaki polisi, kazaya karışan araçların sayısının 100'den fazla olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araçların oluşturduğu kuyruk kameralar tarafından kaydedildi.

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