İşte Bond’un yeni oyuncağı

Aston Martin yeni otomobili ‘Valhalla’yı tanıttı. Saatte 320 kilometre hız yapan araç hem benzin hem elektrikle çalışıyor. Sadece 500 adet üretilecek otomobilin fiyatı 1.5 milyon sterlin (11 milyon lira).

ASTON MARTIN'DEN VAZGEÇMİYOR

Otomobillerden birini yeni çekilen filmde İngiliz ajan James Bond’u canlandıran Daniel Craig kullanacak. Filmlerde James Bond, Aston Martin’den vazgeçmiyor.

Yeni çekilen James Bond filmi önce Daniel Craig’in sakatlanmasıyla ertelenmişti. Sonra kötü adamı canlandıran Rami Malek’in programı uymadığı için çekim ertelendi.

OYUN TUTKUSU ÇEKİMLERİ GECİKTİRDİ

Şimdi de yönetmen Cary Fukunga’nın bilgisayar oyunu tutkusu filmi geciktiriyor. Cary Fukunga bilgisayar oyunu oynamak için saatlerce sete gitmiyor. Bu da çekimlerin yapılamamasına yol açıyor.



