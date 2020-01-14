İşte dünyanın en eski maddesi

Bilim insanları, 1969 yılında Avustralya'ya düşen Murchison meteorunda buldukları yıldız tozunun dünya üzerinde bugüne kadar keşfedilen en eski madde olduğunu tespit etti. Makalenin başyazarı Chicago Üniversitesi'nden Doç. Dr. Philipp Heck, inceledikleri parçacıkları "yıldızlardan gelen katı numuneler ve gerçek yıldız tozu" olarak niteledi. Makaleye imza atan bir diğer bilim insanı Jennika Greer, yaptıkları çalışmaya gök taşının üzerindeki parçaları toza çevirerek başladıklarını söyledi. Greer, "Tüm parçalar ayrıştırıldıktan sonra ortaya sert yapısı olan, macuna benzer bir şey çıktı. Çürümüş fıstık ezmesi gibi kokuyordu" dedi. Bilim insanları daha sonra bu macunumsu maddeyi asitte eritti ve geriye sadece yıldız tozu kaldı. Bilim insanları, buldukları yıldız tozunun yaşını tespit etmek için uzay boşluğunda ne kadar uzun süre kozmik ışınlara maruz kaldığını inceledi. Bilim insanları, buldukları yıldız tozunun üzerindeki elementleri inceleyerek, yaşının 7,5 milyar yıl olduğunu tespit etti. Bugüne kadar bulunan bu tarz parçacıkların yaşı genellikle 4,6 ile 4,9 milyar yıl aralığında çıkıyordu. Güneş, 4,6 milyar; Yerküre de 4,5 milyar yıl önce oluştu.











