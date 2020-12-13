Magazin İşte Fahriye Evcen'in sırları

İşte Fahriye Evcen'in sırları

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İşte Fahriye Evcen'in sırları

2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bebek'te görüntülendi. 12 kilo veren Evcen, formuna nasıl kavuştuğunu anlattı.

13 Aralık 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, Bebek’te görüntülendi. TRT 1’deki ‘Diriliş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit “Çekimler pandemiye uygun yapılıyor. Çok dikkat ediyoruz” dedi. Ekrana dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen ise “12 kilo verdiniz, sırrı nedir?” sorusuna şu cevabı verdi:

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“Karan’ın peşinden koşturmakla zayıfladım. Tabii ki gıdama dikkat ettim. Spor da yapıyorum.”

Ne yiyor, ne içiyor?

  • Un, tuz, şekerden uzak durdu.
  • Karbonhidrat tüketimini azalttı.
  • Sebze ve protein ağırlıklı beslendi.
  • Günde 1.5 litre su tüketiyor.
  • Ödem atan sıvılar tüketiyor. Maydanoz suyu favorisi.
  • Evinin alt katını spor salonu haline getirdi. Aletli jimnastiğin yanı sıra gün aşırı pilates yapıyor.


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