Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, Bebek’te görüntülendi. TRT 1’deki ‘Diriliş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit “Çekimler pandemiye uygun yapılıyor. Çok dikkat ediyoruz” dedi. Ekrana dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen ise “12 kilo verdiniz, sırrı nedir?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Karan’ın peşinden koşturmakla zayıfladım. Tabii ki gıdama dikkat ettim. Spor da yapıyorum.”

Ne yiyor, ne içiyor?

Un, tuz, şekerden uzak durdu.

Karbonhidrat tüketimini azalttı.

Sebze ve protein ağırlıklı beslendi.

Günde 1.5 litre su tüketiyor.

Ödem atan sıvılar tüketiyor. Maydanoz suyu favorisi.

Evinin alt katını spor salonu haline getirdi. Aletli jimnastiğin yanı sıra gün aşırı pilates yapıyor.







