İşte geleceğin teknolojileri ABD Las Vegas’ta dün düzenlenmeye başlanan ve dev firmaların katıldığı teknoloji fuarı CES 2020’de ‘gelecek’ tanıtılıyor. Buna göre; artık sürücüsüz hatta direksiyonsuz otomobiller yollara çıkacak, cep telefonuyla kapı açabilecek, yemeğin pişip pişmediğini yine cep telefonumuzdan öğreneceğiz. İşte geleceğin teknolojisi...