İşte geleceğin teknolojileri
ABD Las Vegas’ta dün düzenlenmeye başlanan ve dev firmaların katıldığı teknoloji fuarı CES 2020’de ‘gelecek’ tanıtılıyor. Buna göre; artık sürücüsüz hatta direksiyonsuz otomobiller yollara çıkacak, cep telefonuyla kapı açabilecek, yemeğin pişip pişmediğini yine cep telefonumuzdan öğreneceğiz. İşte geleceğin teknolojisi...
Cepten açılan kapı
BrightLock firması, cep telefonunun flaşının belirli hızda ve belirli sayıda yanıp sönmesiyle açılan akıllı anahtarlarını tanıttı.
Kendi ağzını bağlayan çöp
Townew firması sayesinda artık çöp atarken ellerimiz kirlenmeyecek. Çünkü firma çöp poşetinin ağzını kendi bağlayan çöp kutusu üretti.
Evcil hayvan değil saksı
Lua firmasının ürettiği akıllı saksı, bitkilerinizin durumunu evcil hayvanlar gibi mimiklerle size iletiyor. Saksının ekranındaki mimikler, bitkinin su ihtiyacına göre değişiyor.
"Ateşi kapat, yemek pişti"
Smartypans firmasının ürettiği akıllı tava, üzerindeki yiyeceğin ağırlığı ve ısı durumuna göre yemeğin pişip pişmediğini belirliyor. Yemek pişince sahibinin cep telefonuna mesaj gönderiyor. Smartypans firmasının ürettiği akıllı tava, üzerindeki yiyeceğin ağırlığı ve ısı durumuna göre yemeğin pişip pişmediğini belirliyor. Yemek pişince sahibinin cep telefonuna
Raflar bile akıllandı
PantryOn firmasının ürettiği akıllı raf, üzerine konan gıdanın ağırlığı azalınca sahibine yenisini alması için haber veriyor.