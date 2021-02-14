Türkiye İşte kar nedeniyle yüz yüze eğitimin ertelendiği iller

İşte kar nedeniyle yüz yüze eğitimin ertelendiği iller

Türkiye

İşte kar nedeniyle yüz yüze eğitimin ertelendiği iller

15 Şubat'ta başlayacak olan yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle bazı illerde ertelendi. Tekirdağ, Edirne ve Sakarya için açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil oldu? İşte yüz yüze eğitimin ertelendiği şehirler...

14 Şubat 2021, Pazar 17:15 Son Güncelleme:
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15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu. Bazı illerde okullar yeniden tatil edildi.

25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve yüz yüze eğitimin ilk aşamasına geçilecekti.

Tekirdağ'da yüz yüze eğitime kar engeli 

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı. Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.

Edirne'de yüz yüze eğitime kar engeli 

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı. Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

Sakarya'da yüz yüze eğitime kar engeli 

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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