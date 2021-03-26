Magazin İşte Özcan Deniz'in yalısı...

İşte Özcan Deniz'in yalısı...

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İşte Özcan Deniz'in yalısı...

Özcan Deniz’in yeni dizisini çektiği yalı herkesin merak konusu oldu. Beylerbeyi’ndeki yalının sahibi, ünlü iş insanı Yalçın Sabancı çıktı. Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ yazdı...

26 Mart 2021, Cuma 07:43 Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı’nın incisi yalılar, dizilere sıklıkla set oluyor. Bazı yalılar o kadar görkemli ki senaryo bazen geri planda kalıyor, başrolü yalı kapıyor! Özcan Deniz’in yeni dizisindeki yalı da görkemiyle izleyenleri hayran bıraktı. Herkesin merak ettiği o yalının kime ait olduğunu öğrendim.

Yalı meğer, 600 milyon dolarlık servetiyle geçen yıl Türkiye’nin en zengin 57’nci kişisi olan Yalçın Sabancı’nınmış! YaSa Holding’in patronu Yalçın Sabancı, aynı zamanda Türkiye’nin emlak krallarından.

Boğaz kıyısındaki yedi yalının sahibi olan Sabancı, Özcan Deniz’i kıramayarak Beylerbeyi’ndeki yalısında çekim yapmasına izin vermiş. Bu yalıyı görür görmez çok beğenen Deniz’in, Yalçın Sabancı’yı ikna etmek için çok uğraştığı da gelen bilgiler arasında...

Yalçın-Neslihan Sabancı﻿﻿﻿

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