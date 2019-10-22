İşte şıklığın bedeli
Modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik’in hafta sonu Four Seasons Hotel’de gerçekleşen düğününde 3 ismin tarzı konuşuldu
1) Alaturka bulunan Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu.
2) Aleyna’nın yaşından büyük stili.
3) Smokinli Zehra Çilingiroğlu.
Pınar Tevetoğlu: 20 bin TL
Pınar Tevetoğlu’nun Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesi 20 bin TL’ye mal olmuş.
Zehra Çilingiroğlu: 15 bin TL
Zehra’nın Özlem Kaya imzalı smokini 15 bin TL tutmuş.
Aleyna Tilki: 43 bin TL
Versace elbisesine 36 bin TL, Gucci ayakkabısına 7 bin TL ödeyen Aleyna Tilki ise alışverişini Los Angeles’tan yapmış.
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Haberin fotoğrafları için tıklayınÜnlüler, modacı Gülnur Güneş'in düğününde buluştu