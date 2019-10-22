İşte şıklığın bedeli

1) Alaturka bulunan Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu.

2) Aleyna’nın yaşından büyük stili.

3) Smokinli Zehra Çilingiroğlu.

Pınar Tevetoğlu: 20 bin TL

Pınar Tevetoğlu’nun Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesi 20 bin TL’ye mal olmuş.

Zehra Çilingiroğlu: 15 bin TL

Zehra’nın Özlem Kaya imzalı smokini 15 bin TL tutmuş.

Aleyna Tilki: 43 bin TL

Versace elbisesine 36 bin TL, Gucci ayakkabısına 7 bin TL ödeyen Aleyna Tilki ise alışverişini Los Angeles’tan yapmış.

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