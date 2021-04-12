İstihare Duası nedir?: Ramazan'da İstihare duasının faydaları
Müslümanlar doğru yolu bulmada kararsız oldukları zaman İstihare yapmaya gerek duyabilmektedir. Bunun için kişilerin öncelikle sünnet namazı kılarak arkasından Allah'a (CC) kararsızlığı adına yalvarması ve dua etmesi gerekmektedir.
12 Nisan 2021, Pazartesi 15:29 Son Güncelleme:
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İstihare, bir Müslümanın niyet ettiği konunun hayırlara vesile olması adına namaz kılması, Allah'a (CC) dua etmesi ve rüyaya yatması ile ilahi makamlara danışmasına verilen isimdir. Kişiler yaşamları boyunca yaptıkları bir takım işlerin hayırlara vesile olmasını isterler. İş hayatında ya da aile yaşamında kişilerin iyi niyetli bir şekilde istedikleri konular ile ilgili istihareye başvurmaları ve yardım aldıkları durumlar olabilmektedir. Bunun dışında kişilerin iyi niyetli bir şekilde bir girişimde bulunması durumunda bu işin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili olarak da istihare yapması mümkündür.
Namaz kılmaya durumu olmayanlar ne yapmalı?
İstihare yapmak isteyen kişilerin öncelikle iki rekat namaz kılması sonrasında ise İstihare duası okuması gerekmektedir. Namaz kılamayacak olanların ise İstihare duasını okuması yeterli olur. Ancak iki rekat namazın ardından bu duanın okunması daha hayırlı olmaktadır.nİstihare duası ile Allah'a yalvarılarak bir işin hayır ile sonuçlanması, işin hayırlı olup olmadığının öğrenilmesi ya da hangi işin daha hayırlı olacağı ile ilgili farklı amaçlar ile yapılabilmektedir. Bunun yanında İstihare duasının okunmasının geçmişte yapılan pek çok işin hayır ile sonuçlanmasına vesile olduğu da söylenmektedir. Perşembe gecesi ve cuma gecesi okunan İstihare duasının Allah katında daha kıymetli olduğu ve yol gösterici olduğu söylenmektedir.
Ramazan'da İstihareye nasıl yatılır?
- Ramazan ayında da İstihare namazı kılmak ve Allah'a dua etmek mümkündür. İstihareye farklı durumların hayırlı olup olmadığını öğrenmek adına ve bunun yanında kişilerin kötülüklerden korunması amacı ile yatması mümkündür.
- Özellikle bir iş alakalı olarak istihareye yatmak oldukça önemlidir. İstihare bir işin hayırlı ya da hayırlı olmadığını gösterebilir. bunun yanında bir işin sizin için hayra dönüşmesini de sağlayabilmektedir.
- Kötü bir durumdan kurtulmak için,
- Evlilik kararı alma aşamasında olanlar,
- Bir işe başlarken, Yeni bir işyeri açarken kişiler istihare namazı kılarak, istihareye yatabilir.
- İstihareye yatmak isteyenlerin öncelikle istihare namazı kılması gerekmektedir. Bunun için ilk rekatta Kafirun suresi okunması, ikinci rekatta ise İhlas suresi okunması gerekmektedir. Namaz kılmanın ardından istihare duası okunur. Sonrasında ise kişinin kıbleye doğru olacak şekilde uyuması gerekmektedir.
- Kişi istihareye yattığı zaman rüyasında beyaz ya da yeşil renk görürse o zaman o işin hayırlı olacağına yorumlayabilir. Ancak siyah ya da kırmızı bir renk görürse o işin kötü olacağına yorumlanabilir. Bu nedenle kötü olan işten kaçınmak en doğrusu olacaktır.
- İstihareye yatmayı düşünen kişilerin bunu bir gün değil, yedi gün yapması daha doğru bir uygulama olur. İlk gün yattığınız zaman rüyanızı anlamlandırmakta zorlanabilirsiniz. Bu sebeple 7 gün istihareye yatarak daha sağlıklı sonuçlar almanız mümkün olmaktadır. 7 gün istihareye yatmanızın ardından hala tereddütte iseniz o zaman kalbinizin sesini dinlemeniz gerekmektedir.
- Ramazan ayı en mübarek aydır. Bu sebeple bu ayda da kişiler İstihare namazı kılıp, duasını ederek, İstihareye yatabilir.
- İstihare namazını kılmadan önce abdest aldıktan sonra kimse ile konuşulmaması hatta göz göze bile gelinmemesi gerekmektedir. Bu sebeple istihareye yatmak isteyen kişilerin ya bunu ev halkı uyuduktan sonra yapmalı ya da ev halkını konu ile ilgili uyararak kendilerini konuşturmamalarını istemesi gerekmektedir.
- Bunun yanında odalarda resim bulunmaması ve bu resimler ile de göz göze gelinmemesi oldukça önemlidir. Abdestiniz olsa dahi istihare için tekrardan abdest almanız şüpheye düşmemeniz açısından daha doğru olacaktır.