İstihare, bir Müslümanın niyet ettiği konunun hayırlara vesile olması adına namaz kılması, Allah'a (CC) dua etmesi ve rüyaya yatması ile ilahi makamlara danışmasına verilen isimdir. Kişiler yaşamları boyunca yaptıkları bir takım işlerin hayırlara vesile olmasını isterler. İş hayatında ya da aile yaşamında kişilerin iyi niyetli bir şekilde istedikleri konular ile ilgili istihareye başvurmaları ve yardım aldıkları durumlar olabilmektedir. Bunun dışında kişilerin iyi niyetli bir şekilde bir girişimde bulunması durumunda bu işin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili olarak da istihare yapması mümkündür.

Namaz kılmaya durumu olmayanlar ne yapmalı?

İstihare yapmak isteyen kişilerin öncelikle iki rekat namaz kılması sonrasında ise İstihare duası okuması gerekmektedir. Namaz kılamayacak olanların ise İstihare duasını okuması yeterli olur. Ancak iki rekat namazın ardından bu duanın okunması daha hayırlı olmaktadır.nİstihare duası ile Allah'a yalvarılarak bir işin hayır ile sonuçlanması, işin hayırlı olup olmadığının öğrenilmesi ya da hangi işin daha hayırlı olacağı ile ilgili farklı amaçlar ile yapılabilmektedir. Bunun yanında İstihare duasının okunmasının geçmişte yapılan pek çok işin hayır ile sonuçlanmasına vesile olduğu da söylenmektedir. Perşembe gecesi ve cuma gecesi okunan İstihare duasının Allah katında daha kıymetli olduğu ve yol gösterici olduğu söylenmektedir.

Ramazan'da İstihareye nasıl yatılır?