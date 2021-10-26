Türkiye İstihbarat sonrası ele geçirildi! Bin yıllık olduğu düşünülüyor

İstihbarat sonrası ele geçirildi! Bin yıllık olduğu düşünülüyor

Türkiye

İstihbarat sonrası ele geçirildi! Bin yıllık olduğu düşünülüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.

26 Ekim 2021, Salı 22:12 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA

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