ABD istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilileri, ABD hükümetinin yeni tip corona virüsün bir marketten değil, Çin laboratuvarında ortaya çıkma olasılığını araştırdığını açıkladı.

CNN'e konuşan bir istihbarat yetkilisi, ABD'li üst düzey birimlerin araştırdığı bu teorinin, virüsün Çin'in Wuhan şehrinde bir laboratuvardan çıkması ve yanlışlıkla halka bulaşması üzerine olduğunu belirtti.

Diğer kaynaklar ise CNN'e, ABD istihbaratı bu teoriyi henüz destekleyemese de, bir kişinin laboratuvarda bir kaza veya kötü malzeme kullanımı yoluyla enfekte olabileceği, buradan da başkalarına bulaşmış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

ABD'li yetkililer teoriyi araştırsa da bazı istihbarat yetkilileri, asıl nedenin asla bilinemeyebileceğini de söylüyor.

İlk kez Yahoo ve Fox News tarafından bildirilen istihbaratın Başkan Donald Trump'a sorulması üzerine ABD Başkanı, "meydana gelen bu korkunç durumun çok kapsamlı bir incelemenin yapıldığını" ancak bulgular hakkında tartışmayı reddettiğini söylemişti.

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