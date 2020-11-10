İstihdam paketinde son viraj

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik düzenlemeler Meclis gündeminde. Geçen haftaki görüşmelerde istihdamı teşvik eden ve 500 milyarlık borca yapılandırma sağlayan yasa teklifinin ilk 20 maddesi kabul edilmişti. Teklifle ilgili görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Teklifte yapılandırma maddeleri öne çıksa da istihdamı destekleyen önemli ayrıntılar var.

İşe hızlı dönüş

Düzenleme yasalaşınca, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 3 ayda işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Aylık destek tutarı 1.103 TL olacak. Düzenleme işe dönüşü hızlandıracak.

Teşvikte hedef

Bir diğer düzenleme, halihazırda genç, kadın ve mesleki eğitim belgesine sahip kişilerin ilave istihdamına yönelik olarak uygulanmakta olan teşvikin (6111 sayılı) 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmasına imkan tanıyor. Bu kapsamda 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınları istihdam edenlere, brüt ücret üzerinden hesaplanan işveren primi teşviki uygulanıyor. İşçi başına aylık teşvik tutarı 603-4.524 TL arasında değişiyor.

Kayıtdışına karşı önlem

Desteklerle sigortasız işçisini sigortalı çalıştırmayı kabul eden işverenlere önemli bir avantaj sağlanacak. Mevcut veya 1 Ocak 2019- 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı sigortasız işçisinin 30 günlük süre içinde sigortasını yapan işveren hakkında geriye dönük para cezası kesilmeyecek. Sigortası yaptırılan işçiler ücret veya ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacaklar.

Kısa çalışma süresi

Kanun teklifindeki bir diğer düzenleme kısa çalışmanın süresinin uzatılmasına ilişkin. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa kısa çalışma 30 Haziran 2021’e kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek. Kısa çalışmanın süresinin uzatılması ile birlikte normalleşme teşvikinin de süresinin 30 Haziran 2021’e kadar uzatılması Cumhurbaşkanı kararına bırakılacak. Uzatma söz konusu olursa normalleşme teşvikinden kısa çalışma uygulamasını Mart 2020 itibarıyla sonlandıran işverenler de faydalanabilecek.

İmalat ve bilişimde yüksek prim

31 Aralık 2023’e kadar özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişilerin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki uygulanacak. Teşvik tutarı 2020 yılı itibarıyla imalat veya bilişim sektöründe işçi başına aylık 1.103 lirayla 2.943 lira arasında, diğer sektörlerde ise aylık 1.103 lira olacak. İlave istihdamda işverenlere ayrıca asgari ücret tutarındaki ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi muafiyet teşviki uygulanıyor. Bu kapsamda 2020 rakamlarıyla aylık 177 lira vergi teşvikinden yararlanacaklar.

Esnek çalışma

Esnek çalışma düzenlemesine göre; 25 yaş altı ve 50 yaş üstü grup belirli süreli iş sözleşmesi yapabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek. Ancak sendikalar bu düzenlemenin çekilmesini istiyor. Görüşmeler esnasında bu maddede değişiklik yapılabilir.

İlave işe alımda 1.324 lira ödeme

Yeni istihdam paketiyle birlikte 1 Ocak 2019 tarihinden işten çıkarma yasağının başladığı 17 Nisan 2020 tarihine kadar işsiz kalan kişileri işe alan işverene destek verilecek. Sigortalı olsun veya olmasın söz konusu tarihler arasında işsiz kalan kişiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde eski işyerlerine başvurarak işe girmek istediklerini belirtecek. Eski işverenleri bu kişileri işe alırsa, işten çıkarma yasağı süresince günlük 44.15 liradan aylık 1.324,50 TL destek alacaklar. Bu destek, işverenin diğer işçiler için ödeyeceği primlere mahsup edilecek. İşsiz kişi son çalıştığı yere başvurduğu halde işe kabul edilmezse, işten çıkarma yasağı süresince İşkur’dan (başvuru yapması şart) aylık 1.030 lira yardım alacak. İşveren bu işçiyi işe başlattıktan sonra ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa, işçiye aylık 1.168 lira nakdi ücret desteği ödenecek.







