İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alıyor!
İstinye Üniversitesi 12 öğretim üyesi ve öğretim elemanı alıyor! İşte başvuru şartları ve istenen belgeler…
İstinye Üniversitesi, 2 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi alıyor. Başvurular 3 Temmuz’a kadar yapılabilecek. İşte ilanın detayları…
İstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık bölümlerine öğretim üyesi alıyor. Başvurular 3 Temmuz’da sona eriyor.
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