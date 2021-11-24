Kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te tarihi bir gün yaşandı. 54 yaşındaki eski Maliye Bakanı Andersson, daha önce parti liderliği görevini Stefan Lofven'den devralmıştı. Lofven, ay başında görevi bırakmıştı.

Andersson'ın göreve gelmesiyle birlikte bütün İskandinav ülkeleri kadınlar tarafından yönetiliyor olacak.

İsveç ise bugüne kadar kadın bir siyasetlinin başbakan olmadığı tek İskandinav ülkesiydi.

Andersson, Uppsala şehrindeki üniversite yıllarında şampiyonluklar kazanmış eski bir yüzücü. Ssiyasi kariyerine ise 1996 yılında Başbakan Goran Persson'a danışmanlık yaparak başlamıştı.

SOL PARTİ DESTEK VERDİ

Magdalena Andersson, İsveç Parlamentosu'ndaki oylamada Sol Parti'yle son dakikada varılan anlaşma sonucu başbakan seçildi.

Anlaşma karşılığında, Sol Parti'nin, İsveç vatandaşlarının birçoğunun emekli maaşlarına zam yapılması talebi kabul edildi.

Ancak İsveç Parlamentosu bugünkü oylamada sağ partilerin tepki gösterdiği hükümetin bütçesini reddedebilir.

İsveç'te önümüzdeki yıl genel seçim yapılacak.