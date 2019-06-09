İsviçre İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi finali üçüncülük maçında İsviçre ile İngiltere, Portekiz’in Guimaraes kentinde karşılaşacak. Peki, İsviçre İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
UEFA Uluslar Ligi finali yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Peki, İsviçre İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
UEFA Uluslar Ligi finali yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre ile İngiltere bugün TSİ 16.00'da 3'üncülük maçına çıkacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan naklen ekranlara gelecek.