İsviçre İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi finali üçüncülük maçında İsviçre ile İngiltere, Portekiz’in Guimaraes kentinde karşılaşacak. Peki, İsviçre İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…