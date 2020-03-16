Dünya İsviçre'de olağanüstü hal ilan edildi

İsviçre'de olağanüstü hal ilan edildi

Dünya

İsviçre'de olağanüstü hal ilan edildi

İsviçre hükümeti, yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması üzerine olağanüstü hal ilan etti. Daha önce de ABD ve İtalya başta olmak üzere birçok ülke OHAL ilan etmişti.

16 Mart 2020, Pazartesi 21:11 Son Güncelleme:
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Federal hükümet, başkent Bern'de İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga liderliğinde, Kovid-19'a yönelik alınan tedbirler ve kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sommaruga, yaptığı açıklamada bu gece 00.00'dan itibaren ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Olağanüstü hal kararı kapsamında 8 bin ordu mensubu salgınla mücadele çalışmalarına katılacak, hastane ve sağlık görevlilerine lojistik ve güvenlik hizmeti verecek.

Ayrıca, restoranlar ve eğlence yerleri kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek. Benzin istasyonları, bankalar, tren istasyonları, postaneler, kamu idaresi ve oteller ise açık kalacak.

18 kişi yaşamını yitirdi

Karar doğrultusunda sınırlarda sıkı denetim yapılacak, ülkeye sadece İsviçre vatandaşları, oturma izni olanlar ve iş seyahatlerine gelenler girebilecek.

Hükümet yetkilileri ayrıca, ülkede yeterli gıda stokunun olduğunu ve marketlere hücum edilmemesi uyarısında bulundu.



İsviçre'de 2 bin 353 Kovid-19 vakası tespit edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi.

AA

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