Dünya İtalya Başbakanı Conte ve hükümeti istifa etti

İtalya Başbakanı Conte ve hükümeti istifa etti

Dünya

İtalya Başbakanı Conte ve hükümeti istifa etti

Koalisyon krizi yaşanan İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.

26 Ocak 2021, Salı 15:17 Son Güncelleme:
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Pazartesi akşamı koltuğunu bırakacağını duyuran Conte, beklendiği gibi bugün istifasını verdi. İtalya'da siyasal çalkantının sona ermesi için yine Conte'ye hükümet kurma görevinin verileceği tahmin ediliyor.

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Koalisyon kriziyle başlayan siyasal çalkantı İtalya'da yeni bir istifa depremine neden oldu. İki hafta önce dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan krizde, Başbakan Giuseppe Conte bugün istifasını sundu.

Pazartesi akşamı görevini bırakacağını açıklayan Conte, bugün kabinesini topladı ve ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifa mektubunu sundu. İtalyan basını, Italia Viva partisinin koalisyondan ayrılmasıyla başlayan süreçte Conte'nin bir kez daha hükümeti kurmak için görevlendirileceğini aktarıyor.

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