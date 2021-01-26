İtalya Başbakanı Conte ve hükümeti istifa etti

Pazartesi akşamı koltuğunu bırakacağını duyuran Conte, beklendiği gibi bugün istifasını verdi. İtalya'da siyasal çalkantının sona ermesi için yine Conte'ye hükümet kurma görevinin verileceği tahmin ediliyor.

Koalisyon kriziyle başlayan siyasal çalkantı İtalya'da yeni bir istifa depremine neden oldu. İki hafta önce dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan krizde, Başbakan Giuseppe Conte bugün istifasını sundu.

Pazartesi akşamı görevini bırakacağını açıklayan Conte, bugün kabinesini topladı ve ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifa mektubunu sundu. İtalyan basını, Italia Viva partisinin koalisyondan ayrılmasıyla başlayan süreçte Conte'nin bir kez daha hükümeti kurmak için görevlendirileceğini aktarıyor.

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