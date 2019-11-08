İtalya, iklim değişikliği dersini zorunu hale getirecek

İtalya Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti, tüm devlet okullarının iklim değişikliğiyle ilgili sorunları incelemek için müfredatlarına yılda yaklaşık 33 ders saatinin ekleneceğini söyledi.

Bu dersler, 2020 yılının Eylül ayında, mevcut derslere çevreci bir yaklaşım ile eklenecek. Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Vincenzo Cramarossa 'İtalyan eğitim sistemini, çevreyi ve toplumu okulda öğrendiğimiz her şeyin özüne yerleştiren ilk eğitim sistemi yapmak istiyorum' dedi.





Cramarossa, 'Bu kararı vermemizin sebebi, vatandaşlarımızın gelecekteki iklim değişikliğine hazır hale getirmek. İklim değişikliği matematik, coğrafya, fizik gibi derslerin konularına eklenecek.' dedi.

İtalya'nın derslerine iklim değişikliği konusunu ekleyebilmesi için Kolombiya Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Başkanı Jeffrey Sachs ve Amerikalı ekonomi ve sosyolojist Jeremy Rifkin, Eğitim Bakanlığı'na yardımcı olacak.





Pipet yerine spagetti

İtalya'daki bazı kafelerde, plastik kirliliğini önlemek ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla, plastik pipetler yerine spagettilerin kullanıldığı bildirilmişti.

Sosyal paylaşım platformu Reddit'te yayılan bu haber kısa sürede büyük ilgi görmüş, 77 binden fazla beğeniye ulaşmıştı.

Makarna çubuklarını satan Stroodles firması sosyal medyadan destek gördü. Makarnadan oluşan bu kamışlar bir saat kadar dayanıyor. Kullananlar tatsız olduğu için kullanıldıktan sonra kompost yığınında bırakılabileceğini söylüyorlar.

“Stroodles” isimli firmanın bu girişimi sürdürülebilirlik açısından başarılı bir girişim olarak değerlendiriliyor.