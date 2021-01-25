İtalya, koronavirüs aşı şirketlerine dava açıyor

Başbakan Giuseppe Conte hafta sonu yaptığı açıklamada aşı tesliminde yaşanan gecikmeden bahsetmiş ve sözleşmelerin yerine getirilmediği ifade etmişti.

İtalya hükümeti, koronavirüs aşılarının teslimatında yaşanan gecikme ve aksaklıklar nedeniyle aşı üreticilerine karşı yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio hafta sonunda yaptıkları açıklamalarda, aşı şirketleri Pfizer ile AstraZeneca'yı imzalanan sözleşmeleri ihlal etmekle suçladı.

Başbakan Conte, Facebook’a yazdığı mesajda “Teslimatlardaki yavaşlamalar ciddi sözleşme ihlali teşkil ediyor” dedi.

Conte, yaşanan aksaklıkların “İtalya ve diğer Avrupa ülkelerindeki insanların hayatlarına ve sosyo-ekonomik dokuya doğrudan etki ederek büyük zarara yol açtığını” söyledi.

Başbakan, sözleşmelere uyulmasını sağlamak için her türlü yasal yola başvuracaklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Di Maio da dün katıldığı bir televizyon programında “Pfizer ve AstraZeneca Avrupa ile yaptıkları sözleşmeye riayet etmiyorlar, dava açacağız” diye konuştu.

Pfizer’dan geçen hafta yapılan açıklamada, üretimi artırma amaçlı yeni düzenlemeler nedeniyle, Avrupa’ya tedariklerin geçici olarak yavaşlayacağı duyurulmuştu.

İlgili Haberler 80 yaş üzeri vatandaşlar koronavirüs aşısı olmaya bugün başlıyor







