Dünya İtalya'da corona virüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 60 bini aştı

İtalya'da corona virüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Dünya

İtalya'da corona virüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 60 bini aştı

İtalya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 564 artarak 60 bin 78'e yükseldi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 00:03 Son Güncelleme:
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İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 887 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 728 bin 878 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı düne göre biraz artışla 755 bin 306'ya çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 454'e geriledi.

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Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 564 artarak 60 bin 78'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 186 artarak 913 bin 494 oldu.

AA


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