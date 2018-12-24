İtalya’da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Dün yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde, aletsel büyüklüğü 4'ten yüksek olan 130'u aşkın sarsıntı kaydedildi
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Dün yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4'ten büyük deprem kaydedildi.
HAVAALANI BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI
İtalya Ulusal Volkanoloji ve Jeofizik Kurumu (INGV), patlamaların artmasının beklenmediğini açıkladı.
Yanardağ patlamasının ardından Katanya Havaalanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Daha sonra yeniden hava trafiğe açılan havaalanında uçuşlar güvenlik nedeniyle saatte 4 seferle sınırlandırıldı.
MİLANO (İHA)