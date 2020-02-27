İtalya'da gelen son dakika bilgisine göre; 2 kişinin daha koronavirüse bağlı semptomlardan yaşamını yitirmesinin ardından ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.

İtalya koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olmuş durumda. Gelen son dakika bilgisine göre, 2 kişinin daha koronavirüse bağlı semptomlardan yaşamını yitirmesinin ardından ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.

İtalya'da enfekte insan sayısı ise her dakika artıyor. Şu ana kadar 400'ün üzerinde vaka bildirilmiş vaziyette.

Diğer Avrupa ülkelerinde son durum

İngiltere Sağlık Bakanlığı, İtalya ve İspanya'dan dönen 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü bildirdi. Böylece vaka sayısı 15'e çıkarken, bu kişilerden 8'inin daha önce taburcu edildiği belirtildi.

İspanya'da ise toplam 12 vaka tespit edilirken, hastalar arasında durumu ağır olanın bulunmadığı duyuruldu. Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, yeni vakalar arasında ilk kez, yurt dışına gitmediği halde virüsü kapan bir kişi de bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Atalanta-Valencia maçı için İtalya'nın Milan kentine giden İspanyol bir gazetecinin testleri de pozitif çıktı. Buna ilaveten 3-4 taraftarın da koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğu belirtildi.





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