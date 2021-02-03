İtalya'da 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla baş gösteren hükümet krizini, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle çözmek için yapılan girişimlerden dün itibariyle sonuç çıkmayınca, teknokrat bir hükümetin kurulması için çalışmalar başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Mattarella, ECB'nin eski başkanı Draghi ile 1 saati aşkın süre görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ugo Zampetti, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, Draghi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, Draghi'nin de bu görevi şartlı kabul ettiğini açıkladı.

Draghi'nin önümüzdeki günlerde kabinesinde yer alacak isimleri belirlemesi ve parlamentodaki siyasi partilerden destek araması bekleniyor.

Mario Dragji kimdir?

1947'de Roma'da doğan ve başkentin önemli üniversitelerinden Sapienza'dan mezun olan Mario Draghi, 2005-2011 döneminde İtalya Merkez Bankası Başkanlığı, 2011-2019 döneminde de Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevlerini yürüttü.

İtalya'nın uluslararası arenada saygın ekonomi uzmanlarından Draghi, özellikle (ECB) Başkanlığı sırasında Avrupa’da yaşanan mali borç krizinde izlediği politikalar sebebiyle "Avro Bölgesi'ni kurtaran adam" olarak anılıyor.

Draghi, Temmuz 2012'de Londra'da yaptığı konuşmada, "Görevimiz dahilinde ECB, avroyu korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve bana inanın, bu yeterli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Küresel finans piyasasında en çok izlenen şahsiyetlerden biri olan Draghi'nin ECB'deki dönemi sona erse de düşük faiz dönemi hala devam ediyor. Draghi, kendi döneminde geleneksel olmayan para politikalarını ECB'nin kullandığı standart araçlar haline getirmesiyle de dikkati çekmişti.

İtalyan ve uluslararası basınında da video oyun karakteri "Süper Mario"ya atfen Draghi'den "Super Mario" olarak bahsediliyor.

AA





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