Itır Esen'e canlı yayında şok!

Manken Itır Esen önceki gün Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaptı

05 Mayıs 2019, Pazar 11:49 Son Güncelleme:
A A
Itır Esen'e canlı yayında şok!

Itır Esen takipçilerinin sorularını cevaplarken ''Haydi benim hakkımda bir tahminde bulunun'' diye yazdı.

Eğlenceli geçen sohbet bir anda alt üst oldu. Itır Esen'e art arda ağır yorumlar gelmeye başladı.

Manken, ''Aldığın nefes haram olsun'' şeklindeki mesaj üzerine şok geçirdi. O anlar yayına da yansıdı.

Itır Esen, Instagram'daki canlı yayınlara bir süreliğine ara verme kararı aldı.

Haberin fotoğrafları için tıklayınAdı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen konuştu!

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.