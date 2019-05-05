Itır Esen takipçilerinin sorularını cevaplarken ''Haydi benim hakkımda bir tahminde bulunun'' diye yazdı.

Eğlenceli geçen sohbet bir anda alt üst oldu. Itır Esen'e art arda ağır yorumlar gelmeye başladı.

Manken, ''Aldığın nefes haram olsun'' şeklindeki mesaj üzerine şok geçirdi. O anlar yayına da yansıdı.

Itır Esen, Instagram'daki canlı yayınlara bir süreliğine ara verme kararı aldı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen konuştu!