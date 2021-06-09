Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan ve rütbesi sökülen emekli tuğgeneral Serdar Atasoy’un ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından toplamda 32,5 yıl hapis istemi ve 130 bin 999 Tl adi para cezası istemiyle dava açıldı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberi...

RÜTBESİ SÖKÜLDÜ

Piyade Kurmay Albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020'deki Yüksek Askeri Şûra kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı'na atandı. MİT ve emniyet birimlerinin çalışması sonucunda FETÖ ile irtibatı tespit edilen Atasoy, bu göreve başlamadan kısa süre önce KKK Harekât Başkanlığı, daha sonra da 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildi, ardından emekliye ayrıldı. FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada MİT tarafından sivil asker imamının kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından emekli olan Serdar Atasoy, 27 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. İtirafçı olduğu için adli kontrolle serbest bırakılan Atasoy'un 2019'da hakkında açılan bir örgüt soruşturmasından adeta tereyağından kıl çeker gibi kurtarılarak generalliğe yükselmesinin önünün açıldığının ortaya çıkmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile Atasoy'un rütbesi sökülerek er statüsüne düşürüldü, askeri kimlik kartı da geri alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Serdar Atasoy'un FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu, tedbir olarak uygulanan gizlilik kurallarını uyguladığı, bu kurallar çerçevesinde örgüt üyesi olan askeri personellerle örgütsel faaliyetler kapsamında ilişkili irtibatlı olan sivil imamlarla ankesörlü telefon hatları üzerinden askerlerle irtibat kurdukları, irtibat sonrası sivil imamların kendi evlerinde ya da askerlerin kaldıkları evlerde ya da herhangi bir örgüt evinde buluşma gerçekleştirerek örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

MAHREM İMAMLARLA İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Atasoy'un Kars'tan 2006-2008 yılında FETÖ'de mahrem yapılanmada müdür seviyesinde faaliyet gösteren mahrem imam İhsan Baykut tarafından ankesörlü hattan arandığı belirlendi. Serdar Atasoy'un Harp Akademelerinde görev yaptığı 2008-2012 yılında mahrem yapıdan Erden Şen ile Önder Körfez tarafından operasyonel hatlarla arandığı, KKTC'de görev yaptığı 2012-2014 yıllarında Bylock kullanıcıs FETÖ üyesi İsa Yiğit tarafından arandığı kaydedildi.

26 KİŞİYİ TEŞHİS ETTİ

Hakkında hazırlanan iddianamede askeri ve mahrem yapılanmadan 26 kişiyi teşhis eden Atasoy'un ,Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi tarafından 30 Mart 2021'de, 2002'de 339.24 genel toplam puanı ile Kara Harp Akademisi'ni kazandığı, sınav cevap kağıtlarının iki yıl süreyle muhafaza edildiği, sınav cevap kağıdı ve soru kitapçığının imha edildiği belirtildi.

KAMU ZARARI 131 BİN

Atasoy'un kurmaylık sınavı askeri kültür ve genel kültür sorularının büyük bir kısmının örgüt üyeleri tarafından kendisine verildiğini itiraf ettiği gerekçesiyle iddianamede, "Dolandırıcılık suçu açısından kamu zararının tespit edilmesi gerektiğinden şüphelinin kurmay olması ve olmamsı durumunda aradaki maaş farkının ne kadar olduğunun tespiti amacıyla Genel Kurmay Başkanlığı'na müzekkere yazıldığı kamu zararının 130.999.53 lira olduğu, bu paranın da ödenmediği" ifadelerine yer verildi.

USULSÜZCE ATANDIĞI BELİRTİLDİ

Serdar Atasoy'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi muvazzaf asker olduğu dönemde kurmay olarak etkin bir şekilde TSK içerisine yerleşmek amacıyla sınavdan önce diğer örgüt mensuplarından soru ve cevapları alarak resmi belge niteliğindeki cevap kağıdını önceden öğrendiği, soruların cevaplamalarını yaparak gerçek olmayan bir durumun ortaya çıkmasını sağladığı, cevap kağıdını içerik itibariyle başkalarını aldatacak şekilde sahte olarak düzenlediği, oluşturduğu sahte belgeyi hile unsuru olarak kullanıp kamu kurumu niteliğindeki Genelkurmay Başkanlığı'nı aldatarak sınava giren diğer adaylar zararına ve kendi yararına olacak şekilde sınavı kazandığına dair resmi belgeyi düzenlettirdiği tespitine yer verildi. Atasoy'un sınavı kazanmasıyla Harp Akademisi tarafından düzenlenen kurstan mezun olup akabinde kurmay olduğu, usülsüzce atandığı kamu görevi nedeniyle haksız şekilde daha fazla maaş alarak kamuyu zarara uğrattığı kaydedildi.

32,5 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Serdar Atasoy hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından toplamda 32,5 yıl hapis istemi ve 130 bin 999 Tl adi para cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

RÜTBESİNİ FETÖ ELEBAŞI TAKMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, 27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti.







