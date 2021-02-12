İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, VRLab Academy ile anlaşma imzaladı

Lansman, İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ve VRLab Academy CEO’su Gürcan Demirci’nin katılımlarıyla gerçekleşti.

“İTÜ’nün 248 yıllık birikimi Doğa Koleji üzerinden öğrencilerle buluşuyor"

Açılış konuşmasını İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca yaptı. Karaca, “Türkiye’de hibrit eğitim sistemine hızla adapte olduk. İTÜ’nün 248 yıllık birikimi, bilimsel vizyonu, okul öncesi yaştan üniversite çağına kadar öğrencilere kılavuz oluyor. Pandemi sürecinin bütün dünyayı etkilediği süreçte, eğitimimizi zenginleştirecek tüm alanlara özenle yaklaştık. Çocuklarımız, yarına bilimin ışığıyla yürüyor. Bu iş birliği, İTÜ’nün, Vakfımızın, okullarımızın vizyonu için de değerlidir” dedi.

“Eğitimde pandemiye yenilmedik”

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, sözlerine, herkese sağlık dileyerek başladı. Lüle, şöyle konuştu: Pandeminin ilk gününden bu yana, önce sağlık ardından da kesintisiz eğitim için büyük mücadele verdik. Yatırım yaptık. Mesela, güvenli Fiber optik alt yapısına sahip olan tüm okullarımızda, band genişlikleri 10 ila 25 kat arttırıldı. Öğrencilerimizden önce öğretmenlerimizi eğittik. İçeriklerimiz gözden geçirildi, yenilendi, kitaplarımızın dijital uyumluluğu arttırıldı.

Sadece bu eğitim/öğretim döneminde:

• Öğrencilerimiz, 914 milyon dakika e-doğa sistemini kullandı.

• 15 milyon 500 bin ders içeriğine erişim sağladılar.

• 5 milyon 825 bin adet test ile toplamda 59 milyon 500 binin üzerinde soru çözdüler.

• Yaklaşık 3 bin sanal sınıfta, 2 milyon 280 bin saat canlı ders işlendi.

• 20 adet LGS denemesi, 20 adet YKS denemesi ve 66 adet DAGİS ile toplamda 106 adet online sınav gerçekleşti.

• Velilerimiz, e-Doğa sistemi içinde 28 milyon 500 bin dakika geçirdi.

• Öğretmenlerimiz, canlı dersler haricinde e-doğa’da 273 milyon dakika geçirdi.

• Öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve kurum çalışanlarına toplam 264 adet online eğitim verildi.

Bunların tümü gerçekleşirken, İTÜ’nün 248 yıllık birikimi, organizasyonumuza güç verdi.

Eğitimimiz sanal deneylerle zenginleşti

Genel Müdür Lüle, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Uzaktan eğitimde çocuklarımız laboratuvarlarını kullanamadı ancak sanal laboratuvarlar aracılığıyla deney yapmaktan geri kalmalarını önledik. Öğrencilerimiz; gerek derslerde gerek evde, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde sanal deney uygulamalarını rahatlıkla yapabiliyorlar. Öğrencilerimize büyük destek sağlayacak deney ortamını hazırlayan VRLab Akademi’ye teşekkür ediyor, iş birliğimizin, çocuklarımıza ve ülkemizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum.”

Eğitimde dijital teknolojiler vazgeçilmez unsur olacak





VRLab Academy CEO’su Gürcan Demirci, “Eğitimde dijital teknolojilerin, sadece pandemi sürecinde değil, pandemi dönemi sonrasında da vazgeçilmez bir unsur olacağını dikkate alıyoruz. Tüm öğrenim seviyelerine yönelik, bilimsel formüllerle çalışan ve kaydedilebilen veri imkanı sunuyoruz. Farklı kategori ve deney seçenekleri ile devamlı güncellenen platformumuzla birlikte öğrenciler, fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi laboratuvar uygulamalarından; popüler bilim ve nükleer fizik laboratuvarlarına kadar farklı bilimsel kategorilerde laboratuvar deneyi yapma imkanı bulacaklar. VRLab Academy eğitim platformu, geleceğin eğitim metodolojilerini müfredatla uyumlu şekilde eğitmenlere ve öğrencilere sunuyor.

VRLab Academy CEO’su Gürcan Demirci tarafından; İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, Eğitim Danışmanı Özgür Kapan, Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan, Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken, Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz, Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Fatih Tüfekçi ve İş Geliştirme ve Süreç Yönetimi Müdürü Hamza Yılmaz’a plaket verildi.





İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji

2002 yılında kurulan ve eğitimin Türkiye’deki lideri olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; öğrencilerini hem akademik hem de sosyal alanda geliştiren çok yönlü eğitim modelleri ile, geleceğe tam donanımlı şekilde hazırlıyor. Sayısız bilimsel ve teknolojik ilerlemenin mimarı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ-1773) önderliğinde, Türkiye’nin önde gelen elektronik ve telekomünikasyon sanayii kuruluşlarının katkılarıyla 1989 yılında kurulan İTÜ ETA Vakfı çatısı altında, 247 yıllık birikimle, anaokulundan liseye ayrıcalıklı eğitim sunmaya devam ediyor.









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