İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 14 hasta ve yaşlı bakım elamanı alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada başvuracak adaylar için genel ve özel hususlar belirtildi. Hayvan bakıcısı, hasta ve ve yaşlı bakım elemanları için aranan özellikler de ilan detaylarında verildi.

Kura için tarih ve yer bilgisi ile sözlü sınav işlemlerine ilan sayfasından ulaşılabilir. Hayvan Bakıcısı (5) Hasta ve Yaşlı Bakım Elamanı (9) olmak üzere 14 personel alınacaktır.