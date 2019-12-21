Ivana Sert: Bu tarzı sanattan saymıyorum

Herkes övüyor

2019’a Ezhel, Norm Ender, Ben Fero ve Şanışer gibi rap’çiler damga vurdu. Sezen Aksu’dan Sertab Erener’e kadar birçok sanatçı, genç yetenekleri öve öve bitiremedi. Hande Yener, “Artık pop bitti, rap dönemi başladı” dedi. Ama gelin görün ki, şarkıcılığa soyunan ve 6 ay önce ilk single’ı ‘İmalat Hatası’nı çıkaran İvana Sert, rap’çileri ve hayranlarını kızdıracak açıklamalar yaptı.

Sıra Müslüm'de

Bir konserinde Ezhel’in ‘Felaketi’ni de söyleyen İvana Sert, “Rap bu aralar çok moda. Ama bence balon. Çok uzun sürmeyecek. Rap sadece sözlerden ibaret. Hikaye anlatıyorlar. Ben hiç değer vermiyorum. Konservatuvar mezunu biri olarak söylüyorum; rap ne sanattır, ne de müzik. Sanattan sayamam” diye konuştu. İvana Sert yakında İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses’in şarkılarını yorumlacağını da söyledi.





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