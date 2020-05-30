Magazin Ivana Sert: Üzerimdekiler sadece 100 TL

Ivana Sert: Üzerimdekiler sadece 100 TL

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Ivana Sert: Üzerimdekiler sadece 100 TL

72 gündür her sabah yeni bir kıyafetle poz verip sosyal medya hesabından paylaşan İvana Sert “Beni çok para harcıyor zannediyorlar ama yanılıyorlar" dedi. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr

30 Mayıs 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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İvana Sert koronavirüs salgını yüzünden mart başından beri evde. Instagram’daki takipçileri arasında ‘Karantina Şıklığı’ adlı bir yarışma başlattığını daha önce yazmıştım. 72 gündür her sabah yeni bir kıyafetle poz verip sosyal medya hesabından paylaşan İvana Sert ile konuştum. Bundan büyük zevk aldığını, hiç sıkılıp yorulmadığını söyledi. “Eski kıyafetlerinizi ne yapıyorsunuz?” diye sordum, “Çok özel klasik parçaları saklıyorum. Ötekileri ablama veriyorum, bazılarını ihtiyacı olanlara dağıtıyorum” yanıtını verdi.

İşte İvana Sert'in açıklamaları:

  • “İnternetten kıyafet almam. İlle de üzerimde görmem lazım, kumaşına dokunmam şart.”
  • “Beni çok para harcıyor zannediyorlar ama yanılıyorlar. Pazara da giderim. Ucuza da alırım.”
  • “Zaten şık olabilmek için dünya para dökmeye gerek yok. Mesela; üzerimde gördüğünüz şort Taksim Atlas Pasajı’ndan 40 TL. Gömlek de oradaki bir tezgahtan 60 TL. Toplam 100 TL vermiştim. Kırmızılı kombinim ise tam 16 yıllık. Zamanında biraz pahalıydı. Paul Smith marka. İşte bunu sadece ileride oğlum Ateş’in karısı isterse veririm.”

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