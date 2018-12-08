Taksiye binmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan İvana Sert, yeni yıl için plan yapmadığını belirterek, "Bolca yılbaşı bileti aldım. 70 milyon TL'nin bana çıkması durumunda önceliğim ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak olacak" dedi.

'KISA BOYLU GİYERSE FARKLI, UZUN BOYLU GİYERSE FARKLI'

Demet Şener’in “Dar paça takım elbise altına makosen ayakkabı giyiyorlar ama çorap yok. Böyle giyinen erkeklere tahammül edemiyorum” eleştirisi hatırlatılan modacı, “Kısa boylu giyerse farklı, uzun boylu giyerse farklı olur. O pantolonun altına giyilen çorabın rengine de bakmak lazım” ifadelerini kullandı. (Milliyet)