Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısını kendine has yorumladı.

Bodrum’da bir otelde sahne alan Sert’in repertuvarında Ahmet Kaya şarkıları da vardı.

2. Sayfa’nın sorularını yanıtlayan Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın şarkısını böyle yorumladı:

Ivana Sert'e gelen yorumlardan bazıları şöyle:

- Çok başarılı olmuş, bir daha söyleme.

- Kendi tarzına göre güzel söylüyor.

- Martılar cidden ağladı.