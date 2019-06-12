İvana'dan ekonomik paket
İvana Sert, Bodrum-Türkbükü’nde gittiği bir restoranda 800 bin TL hesap ödeyince “Bu ne pahalılık, parayı öderken ağlayasım geldi” diye tepki göstermişti
Tatiline devam eden İvana şöyle önlemler almış:
1) Artık Türkbükü ve Gümüşlük’te yemeğe gitmiyor.
2) Lüks beach’ler yerine halk plajlarını tercih ediyor.
3) Bir restorana gitmeden önce internette araştırma yapıyor.
İvana'nın 800 TL ödediği menü:
*Bir hamburger, bir küçük parça et, bir Türk kahvesi, bir bardak kola, 3 top dondurma.
'ZENGİNSEK ENAYİ DEĞİLİZ'
Süreyya Yalçın da 2018 yazında Bodrum- Türkbükü’nde 3 sodaya 250 TL hesap getiren işletmeciyi şu sözlerle azarlamıştı:
“Zenginsek enayi değiliz. Ayıp ediyorsunuz, bir daha gelmem.”
POSTA/Müge Dağıstanlı