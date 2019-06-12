İvana'dan ekonomik paket

İvana Sert, Bodrum-Türkbükü’nde gittiği bir restoranda 800 bin TL hesap ödeyince “Bu ne pahalılık, parayı öderken ağlayasım geldi” diye tepki göstermişti

12 Haziran 2019, Çarşamba 08:42 Son Güncelleme:
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İvana'dan ekonomik paket

Tatiline devam eden İvana şöyle önlemler almış:

1) Artık Türkbükü ve Gümüşlük’te yemeğe gitmiyor.

2) Lüks beach’ler yerine halk plajlarını tercih ediyor.

3) Bir restorana gitmeden önce internette araştırma yapıyor.

İvana'nın 800 TL ödediği menü:

*Bir hamburger, bir küçük parça et, bir Türk kahvesi, bir bardak kola, 3 top dondurma.

'ZENGİNSEK ENAYİ DEĞİLİZ'

Süreyya Yalçın da 2018 yazında Bodrum- Türkbükü’nde 3 sodaya 250 TL hesap getiren işletmeciyi şu sözlerle azarlamıştı:

“Zenginsek enayi değiliz. Ayıp ediyorsunuz, bir daha gelmem.”

POSTA/Müge Dağıstanlı

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