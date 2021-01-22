CNN'e konuşan çifte yakın bir kaynak, Washington DC'den ayrıldıktan sonra tuttukları Miami'deki dairenin okyanus manzaralı olduğu ve bir yıl süreli kiraladıklarını söyledi.

Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın 1 yıl süreyle kiraladığı lüks dairelerin fiyatı, yaklaşık aylık 40 bin dolar.

Çift, Miami'de yeni bir ev kurana kadar burada kirada kalmayı planlıyor.







