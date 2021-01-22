Dünya Ivanka Trump ve Jared Kushner çiftinin yeni evi Miami'de olacak

Ivanka Trump ve Jared Kushner çiftinin yeni evi Miami'de olacak

Dünya

Ivanka Trump ve Jared Kushner çiftinin yeni evi Miami'de olacak

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner, Washington DC'deki evlerinden taşındı, Miami'de lüks bir daireyi bir yıllığına kiraladı.

22 Ocak 2021, Cuma 10:38 Son Güncelleme:
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CNN'e konuşan çifte yakın bir kaynak, Washington DC'den ayrıldıktan sonra tuttukları Miami'deki dairenin okyanus manzaralı olduğu ve bir yıl süreli kiraladıklarını söyledi. 

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Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın 1 yıl süreyle kiraladığı lüks dairelerin fiyatı, yaklaşık aylık 40 bin dolar.

Çift, Miami'de yeni bir ev kurana kadar burada kirada kalmayı planlıyor. 


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