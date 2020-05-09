09.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Dünya Ivanka Trump'ın asistanı corona virüse yakalandı

Ivanka Trump'ın asistanı corona virüse yakalandı

Dünya

Ivanka Trump'ın asistanı corona virüse yakalandı

ABD'de corona virüsün etkileri görülmeye devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın asistanında Covid-19 tespit edildi.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 09:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD medyasının haberine göre Ivanka Trump'ın kişisel asistanının corona virüs için pozitif olduğu söylendi. Asistanın son birkaç haftada Trump’ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi. ABD medyası ayrıca Ivanka Trump’ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü corona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın corona testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bu olaydan sonra Pence’nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.

DHA


İlgili Haberler
ABD Başkanı Trump'ın yaverinde Kovid-19 çıktı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Artık kendi sarayları var