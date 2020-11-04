'İyi Aile Babası' geliyor

Başrollerde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon ve Timur Acar var. ‘Zalim İstanbul’ ile adını duyuran Bahar Şahin, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Bahar Süer, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir de kadroda.

En zor görev

Senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı, yönetmenliğini Hakan Akgül’ün yaptığı ‘İyi Aile Babası’nın konusu özetle şöyle:

Çağlar Çorumlu, karısını (Şebnem Bozoklu) ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine (Melek Baykal) çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmek zorunda kalır.

Dizi yakında ekranda olacak.







