İyi hal indirimi nedir? İyi hal indirimi kimlere uygulanır?

İyi hal indirimi, zorunlu bir uygulama değildir ve hakim eğer isterse kişinin cezasında iyi hal indirimi yapma yetkisini elinde tutar. Hakim kişinin suç öncesinde ve suç sonrasındaki durumunu ele alarak en fazla 1/6 oranında bir iyi hal indirimi uygulayabilir.

İYİ HAL İNDİRİMİ NEDİR?

İyi hal indirimi, failinin cezasını hafifleten şartları taşıması ile alacağı cezanın hafiflemesi ve ceza süresinde indirim uygulanması olarak tarif edilebilir. İyi hal indirimi TCK’nin 62. maddesi ile düzenlenmiştir.

TCK’nin 62. Maddesi:

“Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadar indirilir.’’

İYİ HAL İNDİRİMİ İÇİN HANGİ KRİTERLER GEREKLİ?

Failin geçmişi

Fiilden sonraki davranışları

Sosyal ilişkileri

Cezanın failin geleceği üzerindeki etkileri

Yargılama sürecindeki davranışları

İyi hal indirimi takdiri bir indirimdir, uygulanması zorunlu değildir.

İYİ HAL İNDİRİMİNDE CEZA NE KADAR DÜŞER?

İyi hal indiriminin oranı, her türlü cezada değişiklik gösterebilmektedir. Ancak indirim genellikle şu şekilde uygulanır;

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapse dönüşür,

Müebbet hapis cezası, 25 yıllık bir hapis cezasına dönüşür,

Diğer suçlarda ise en fazla 1/6 oranında bir iyi hal indirimi uygulanır.

Ancak bilinmesi gerekir ki, bazı durumlarda iyi hal indirimi uygulanmazken, üstüne bir de cezada artış yaşandığı durumlar da olabilir. Ceza indirimi oransal olarak yapılır ve bu oran ceza indirimini etkileyen faktörlere göre hesaplanır.