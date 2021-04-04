İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki göstererek, "Bu bir zevzekliktir, bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, emekli amirallerin yayınladığı bildiriyi değerlendirdi. Akşener, emekli de olsa gece yarısı silahlı bürokrasi mensubu kişilerce yapılan açıklamalarında, genellikle Türkiye'deki demokrasinin kesintisine neden olan muhtıraları, darbeleri hatırlattığını söyledi. Akşener, "Partimiz Türkiye'nin demokrasinin yanında vesayet ve diğer odakların net biçimde karşısındadır ama bildiğim bir şey var; bugüne kadar genellikle darbe ve muhtıralar iktidar partisi karşısında muhalefetin tutumunu beğenmeyen silahlı bürokratlar tarafından yapılmıştır. 'Muhalefet bu işi yapamıyor, biz daha iyi yapıyoruz' diyerek yapılmıştır ve sonuçta gerek muhtıra, gerek darbelerin sonucunda Türkiye'de sadece iktidar değil, muhalefetin de tümü değişmiş ve paketlenip gönderilmiştir. Türkiye'de muhalefet İYİ Parti kurulduğundan itibaren son derece millet odaklı, milletin problemleri, dertleri odaklı ve suni gündemlerden uzak kutuplaşmanın dışında bir muhalefet sistemi Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.

Akşener, emekli amirallerin canı sıkılarak, gece bildiri yayınladığını söyleyerek, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir, bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" diye konuştu.

Akşener, İYİ Parti'nin demokrasinin yanında olduğuna vurgu yaparak, "Şunu altını çizerek söyleyeyim ki, İYİ Parti siyaset kurumunun yerine geçmeye kalkışan herkesin karşısında olacaktır. Siyaset kurumu milletin derdini çözmekle mükelleftir, siyasetçi siyasetçinin rakibidir ve o rekabet demokrasi yoluyla sandıkta ve seçim usulü ile olur. Bu yoldan İYİ Parti dönmeyecektir, milletimizin yanında olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.





Pelin ÜZEK KILIÇ/ANKARA, (DHA)