İYİ Partili muhalif vekillerden Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli iddialarda bulundu.

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

Akşener, Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Onu hep beraber göreceğiz. Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli.

Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz. Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.

Ama ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum.

Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim. Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma.

Özdağ'ın HDP ile yakınlaşma iddiası

O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen..."

İYİ Parti'de FETÖ'cü tartışması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ dün akşam, CNN Türk canlı yayınında partisinin il başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Telefonla canlı yayına bağlanan Kavuncu suçlamaları reddederek “Özdağ’ı mahkemeye vereceğim” dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ dün akşam, CNN Türk’te Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına katıldı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

“Bu zatın partinin kurucuları arasında olduğunu öğrendim. Sayın genel başkanı (Meral Akşener) uyardım. Dedim ki, ‘Bu arkadaşın FETÖ ile bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu kurucu yapmayalım.’ Daha sonra bu arkadaş kurucu yapılmadı. Fakat sonra partiye geldi. 1 Nisan kongresinden sonra genel idare kurulunagirdi, sayın genel başkanı tekrar uyardım. Sayın genel başkan bütün sorumluluğu aldığını söyledi. Partinin genel başkan yardımcısı oldu, sözcüsü oldu, İstanbul il başkanı oldu. Evet Buğra Kavuncu’dan bahsediyoruz. Kendisi yurtdışında FETÖ’nün en büyük yurtdışındaki sivil toplum kuruluşu olan, Kazakistan Türk İşadamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yıllarca yapmış. Devlet, 15 Temmuz’dan sonra bu derneğin kapatılması için başvuruda bulunmuş ve kapatılmış. Buğra Kavuncu oranın başkan yardımcılığını yapmış. Bunun izahı yok.”

Ahmet Hakan’ın “Siz onun için FETÖ’cü diyebiliyor musunuz? Sorusu üzerine Özdağ şu cevabı verdi:

“Çok net söylüyorum; bir FETÖ’cü sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız önceki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ’cü ise sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu. Şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bu sivil toplum örgütünün neresinde neden görev aldığını açıklaması lazım.”

Mahkemeye vereceğim

Telefonla canlı yayına bağlanan Buğra Kavuncu ise suçlamaları reddederek şunları söyledi:

“Bugün hukuk katliamı yapıldı, linç girişiminde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım. Bahsedilen dernek Kazakistan Türk İşadamları Derneği’ydi o dönem. 180’e yakınfirma bu derneğinin üyesiydi. Bunların içinde Türkiye’de markalaşmış bir çok firma vardı. 2010 tarihi itibariyle Kazakistan’daki fiili iş hayatım sona erdi. Parti tüzüğümün bütün yetkilerini kullanacağım. Bana atılan iftiralarla ilgili tüm hakkımı kullanacağım. Partimiz de tüm adımları atacaktır. İnsanların haysiyetiyle şerefiyle oynamak bu kadar kolay mı? Bu kadar ucuz mu insan hayatını karalamak. Kimseye papuç bırakacak değilim.”







