Türkiye İYİ Partili Aytun Çıray’a yargıdan ret!

İYİ Partili Aytun Çıray’a yargıdan ret!

Türkiye

İYİ Partili Aytun Çıray’a yargıdan ret!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK Başkanı Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan Aytun Çıray’ın başvurusunu reddetti.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 15:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınları sırasında görevi gereği televizyonların genel yayın yönetmenlerine sorumlu yayıncılık hatırlatması yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan İYİ Partili Aytun Çıray talebi reddedildi.

İŞLEME ALINMADI

‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından avukatı aracılığıyla kamu davası açılması için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna başvuruda bulunan Çıray’ın dilekçesini inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon yöneticilerine gönderilen yazının uyarı niteliğinde olduğunu ve suç teşkil etmediğine karar verdi. Başsavcılık İYİ Partili Aytun Çıray’ın şikayetini işleme koymadı.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
'O para' dünya sağlık ve eğitimine yeterdi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Zafer haftası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
YPG’yi çözmeden ABD ile bir yere varamayız
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erdoğan yazdı: Ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz