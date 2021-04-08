Gündem İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi trafik kazası geçirdi

İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi trafik kazası geçirdi

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İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi trafik kazası geçirdi

Gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası eski başkanlarından İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz eşi ile birlikte olduğu araçta kaza geçirerek yaralandı.

08 Nisan 2021, Perşembe 16:50 Son Güncelleme:
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı. Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı.



Otomobilin arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı. Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA

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