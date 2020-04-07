İyileşen hastalar tekrar hastalanınca yeni iddia ortaya atıldı

Güney Kore'de yeni tip corona virüse yakalanan, tedavi gördükten ve iyileştikten sonra taburcu edilen 51 kişinin tekrar Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. Güney Koreli sağlık otoriteleri, ölümcül virüsün hücrelerde gizlenip tekrar aktif olduğunu düşünüyor. İngilizler ise, karantinadan çıkmadan önce 51 kişiye yapılan son testlerin doğru sonucu vermediğini ileri sürdü.

Çin'in 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan yeni tip corona virüs ile mücadelede herkesin parmakla gösterdiği Güney Kore'de bilim insanlarını da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansında yer alan habere göre; ülkede virüsün merkezi olan Daegu kentinde daha önce karantinaya alınan ve tedavileri tamamlandıktan sonra evlerine dönen 51 kişide tekrar corona virüs tespit edildi.

Yeniden aktif hale gelebiliyor

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Genel Sekreteri Jung Eun-kyeong, hastalığa yakalanan bu kişilerin yeniden enfekte olmadığını, virüsün vücudun hücrelerinde gizlenerek yeniden aktif hale geldiğini düşündüklerini açıkladı. Bilim insanları, bilinmeyen nedenlerden dolayı viral partiküllerin daha sonra yeniden etkinleştirilebileceğini söylüyor. Ancak hastaların virüsü tekrar bulaştırıp bulaştıramadıkları şimdilik belirsiz.

Testler yanlış sonuç verebilir

İngiliz Daily Mail'e konu hakkında açıklama yapan bazı uzmanlar ise, bu hastaların karantinadan bırakılmadan önce yapılan son testlerinin sonucunun doğruyu yansıtmadığını ileri sürdü. East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Paul Hunter, "Bunların yeniden enfeksiyon kapmadığına katılıyorum. Ancak virüsün yeniden etkinleştidiğini de sanmıyorum.Bence en olası açıklama, negatif çıkan test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığıdır" ifadelerini kullandı.

Profesör Hunter, geleneksel corona virüs testlerinin yüzde 20 ila 30 oranında yanlış sonuç verebileceğini de vurguladı. Profesör, Güney Koreli hastaların karantinadan çıkarılmadan önce yapılan testin, iyileştiklerini gösterse de aslında doğru sonuç vermediğini söylüyor. KCDC Genel Müdürü Jeong Eun-kyeong, vakalara epidemiyolojik bir soruşturma yürütmek için corona virüsten en çok etkilenen bölge olan Daegu'ya bir araştırmacı ekibinin gönderildiğini söyledi.

Güney Kore'de toplam 10 bin 331 corona virüs vakası bulunuyor. 192 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, iyileşen kişi sayısı ise 6 bin 694. Bu da ülkede corona virüs tespit edilen kişilerin yarısından fazlasının iyileştiğini gösteriyor. Benzer bir olay daha önce de Japonya'da yaşanmıştı. Japonya'daki uzmanlar daha önce yaşlı bir erkek ve kadının yeniden enfekte olduğunu bildirdikten sonra hastaların nüksetme endişelerini dile getirmişlerdi.

Ancak 16 Mart'ta yayınlanan maymunlar üzerinde yapılan bir araştırma, hayvanların laboratuarda virüs bulaştıktan sonra virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini gösterdi.

Milliyet

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