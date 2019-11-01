Çalıştığı otobüs hattında bir turistin düşürdüğü cüzdanı bulan ve içerisindeki 30 bin TL değerindeki dövizi sahibine teslim eden şoför, birkaç gün sonra bu kez kart basma ünitesi önünde bir cüzdan buldu.

Cüzdanın bir güvenlik personeline ait olduğunu gören Özer, şahısla iletişime girerek içerisinde 95 TL ve kredi kartlarıyla kimliklerin bulunduğu cüzdanı teslim etti.





“Karısını bile unutana denk geldim”

Güvenlik görevlisinin kendisine teşekkür ettiğini ifade eden Özer, vatandaşların sadece eşyalarını unutmadığına dikkat çekip “Karısı unutan bile denk geldi. Yaşlı bir amca karısını unutmuş, kapıya vurarak durmamı istedi. ‘Ne oldu amca’ deyince, karısını unuttuğunu söyledi. Her türlü olayla karşılaşıyoruz” dedi.

Özer, vatandaşlara uyarıda bulunarak biraz daha dikkatli olmaya davet etti.





Google'a isyan

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren Özer, "Yapılan yorumlardan dolayı Google’ye ‘Salak şoför’ yazınca ben çıkıyorum. Biz dürüstlük yapıyoruz ama salak şoför olarak Google gibi bir arama motorunda çıkmamız üzücü. Şimdi yine cüzdan buldum, olumsuz yorum yapmazlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

İHA